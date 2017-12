Herec Oldřich Kaiser skončil na JIPce! Zradila ho krční páteř!

Informaci publicisty Jana Rejžka potvrdil TN.cz Kaiserův dlouholetý herecký parťák a přítel Jiří Lábus, který s ním v představení rovněž hraje.

"Má něco s krční páteří a vystřeluje mu to do ruky, která je kvůli tomu ochromená. A protože v tom představení má hrát na kytaru, tak to bylo zrušené," řekl TN.cz Lábus.



Doplnil, že Kaiserův stav už se snad zlepšuje a na jednotce intenzivní péče si ho lékaři nechali pro jistotu na pozorování. Představení se proto odkládá, nejspíš až na březen, uvedl Lábus.







"Dělali mu všechna možná vyšetření, která dopadla dobře, takže ho snad brzy pustí domů. Nemělo by to být nic vážnějšího," věří Lábus.

Oldřicha Kaisera si diváci mohou pamatovat mimo jiné právě z řady scének, které sehrál s Jiřím Lábusem, třeba v Ruské Ruletě. Zářil ale také ve filmech, třeba v posledním díle trilogie Slunce, seno nebo ve snímcích Mazaný Filip či Po strništi bos.