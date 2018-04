Hvězda TV Nova v šoku: Muž, který ji chtěl zabít, je po smrti!

Waldemar Malík si v plzeňské věznici odpykával osmiletý trest odnětí svobody. Jeho úmrtí potvrdil serveru Expres.cz starosta obce, ve které muž žil. "Můžu potvrdit, že z centrální evidence obyvatel nám přišla informace, že Waldemar Malík zemřel. Informovala nás o tom plzeňská věznice," řekl starosta Malého Hradiska Marian Fiedler.

Samotnou Zelníčkovou celá událost otřásla. "Nevím, co na to mám říct. Snad jen, že se mi ulevilo a možná skončí ty moje strachy, že by se mohlo v budoucnu něco dít. Smrt nikomu nepřeju. K tomuhle můžu snad jen říct, že boží mlýny melou,“ uvedla.

Celý incident se odehrál v červenci 2016, kdy Zelníčková odcházela ze zkoušky kapely Anacreon. Malík ji na cestě ze zkušebny bezdůvodně praštil půllitrem do hlavy a následně se ji snažil uškrtit. Herečce se však podařilo vysmeknout a z místa utekla.

Policie Malíka po několika dnech zadržela. Původně mu za pokus o vraždu hrozilo až osmnáct let vězení. Nakonec mu však Krajský soud v Praze udělil v únoru 2017 osmiletý trest odnětí svobody.