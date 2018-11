Hvězda Ulice překvapila fanoušky! Ukázala těhotenské bříško

Po Anetě Krejčíkové, s jejíž postavou Gábiny Pumrové se hrdinové ze seriálu Ulice rozloučili teprve nedávno, oznámila radostnou zprávu další herečka z oblíbeného seriálu TV Nova. Druhého potomka čeká Tereza Bebarová.

Postava Světlany Nyklové se už v seriálu neobjevuje tolik jako dříve. Světlana i se synem Alexem odjela ke kamarádce Ingrid do Málkova, aby si odpočinula od stresu a tlaku, který jako starostka zažívala. Ve skutečnosti za upozaděním Světlany stála právě snaha Terezy Bebarové o druhého potomka. Na menším vytížení se domluvila s produkcí seriálu.

Těhotenství Terezy Bebarové už do děje Ulice zasáhlo jednou. Dcera Klaudie se oblíbené herečce narodila před šesti lety. Tehdy to tvůrci vymysleli obdobně, jako nedávno v případě Gábiny Pumrové, Světlana na čas odjela pracovně do zahraničí, konkrétně do Moskvy.

Zdroj: TV Nova

Herečka je už ve třetím trimestru, veřejnost se ale o jejím těhotenství dozvídá až teď. "Těhotenství jsem nijak netajila, ale ani jsem o něm hned všechny neinformovala například na sociálních sítích. Nedozvěděla se o něm média, takže ani moji herečtí kolegové v divadle dlouho nevěděli, že jsem těhotná. Po prázdninách se proto divili, že mám bříško," uvedla Bebarová pro oficiální web seriálu Ulice.

Vysvětlila také, proč se rozhodla nyní šťastnou zprávu prozradit. "Diváci si již všimli, že Světlana není v Ulici tak často jako dřív. Čím dál častěji se ptají na důvod, takže jsem se rozhodla, že jim ho prozradím, abych předešla nejrůznějším spekulacím. Světlanu ale v Ulici ještě budete minimálně čtvrt roku vídat," dodala Tereza Bebarová.

Za štáb seriálu Ulice pogratuloval herečce kreativní producent Matěj Podzimek. "Radujeme se spolu s Terezou z jejího štěstí. Přejeme jí i její rodině jen to nejlepší a vyhlížíme další spolupráci s nastávající dvojnásobnou maminkou," uvedl Podzimek.

Rozhovor s nastávající maminkou sledujte v sobotu v 11:55 v pořadu Volejte Novu.