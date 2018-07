I Alžběta II. má přezdívky! Jak si říká královská rodina v soukromí?

Na veřejnosti se sice členové královské rodiny musejí oslovovat svými tituly, za zavřenými dveřmi to ale vypadá jinak. A někdy jde o opravdu zvláštní přezdívky. Zatímco královně její blízcí říkají "klobáso" nebo "Gary", Meghan zase přezdívají "wolfram".

Jako člen královské rodiny dostanete mnoho složitých a důstojně znějících titulů, kterými by vás měli oslovovat všichni od poddaných přes státníky až po příbuzné. Na veřejnosti tak uslyšíte oslovení "miláčku" nebo jen "Kate" opravdu zřídka, píše portál Daily Mirror.

V rodinném kruhu to ale vypadá jinak. Za zdmi Buckinghamského paláce nebo hradu Windsor většina blízkých královně Alžbětě II. "Vaše Veličenstvo" rozhodně neříká. Britští novináři teď dali dohromady seznam přezdívek jednotlivých členů vládnoucí rodiny.

Královnu nejčastěji její blízcí oslovují "maminko". Neplatí to ale pro nové příslušníky v rodině, jako jsou Kate a Meghan, dokud Alžbětu trochu víc nepoznají. Princ George a princezna Charlotte říkají královně "gan-gan", což je zřejmě zkomolenina prababičky (great-grandmother).

Zřejmě nejpodivnější přezdívku má pro královnu její vnuk princ William. V dětství totiž nedokázal vyslovit "granny" (babičko), a tak jí začal říkat prostě "Gary", což je ale mužské jméno. Princ Philip zase svou ženu oslovuje láskyplně "klobásko" nebo "kapustičko". Přátelé Alžbětě říkají "Lilibet".

Vévodkyně Meghan je sice v rodině nová, už si ale vysloužila přezdívku od prince Charlese. Tchán jí podle médií říká "wolfram", protože je stejně tvrdá a nepoddajná, stojí si za svým názorem.

Jejímu manželovi zase téměř nikdo jinak než přezdívkou neřekne - Harry se totiž doopravdy jmenuje Henry. V mládí, když měl tajný facebookový profil, nesl jméno Spike Wells. Přátelé Meghan Harrymu přezdívají "Hazza", ale prý to nemá moc rád.

Vévodkyni Kate říkají její děti jednoduše "mami" nebo "maminko" - a to i na veřejnosti. Princ William už se při oficiálních akcích také uřekl a oslovil svoji ženu "miláčku" či "lásko". Kate se z ní stala až na vysoké, dříve si nechala říkat celým jménem.

Williama blízcí většinou oslovují některou ze zkrácenin jeho jména - Will, Willy, Wills. Když studoval na univerzitě a chtěl někam vyrazit, říkal si "Steve", tedy žádné vznešené ani zvláštní jméno, aby vzbudil co nejmenší pozornost. Princezna Diana Williama zase přezdívala "vačnatec", což vzniklo náhodou při cestě rodiny do Austrálie.