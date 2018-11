Údajný únos Babiše ml. prověří policie. Takhle reagují politici

Babišův syn portálu Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Jeho spolupracovníci měli Babiše juniora odvézt na Krym, kde ho údajně drželi. Podle premiéra odjel jeho syn dobrovolně, nikdo ho neunesl.

Politici už se ale do Babiše ostře pustili. Vyjádřit by se měly postupně všechny strany po zasedání poslaneckých klubů a předtím, než začne schůze Sněmovny. Očekává se, že i na ní budou poslanci řešit především tvrzení Televize Seznam.

Časy tiskových konferencí poslaneckých klubů:

11:00 STAN

11:20 TOP 09

11:40 KDU-ČSL

12:00 ČSSD

12:20 KSČM

12:40 SPD

13:00 Piráti

13:20 ODS

13:40 ANO

On-line reportáž Reakce na údajný únos syna premiéra Babiše K prověření dalo podnět také Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ). "V části týkající se podezření ze zbavení osobní svobody či únosu, jak bylo naznačeno při rozhovoru reportérů s panem Andrejem Babišem mladším, Nejvyšší státní zastupitelství sděluje, že již dalo podnět Městskému státnímu zastupitelství v Praze (MSZ) k prověření daného podezření," sdělilo. Slova Babišova syna o únosu už prověřuje policie. "Policie ČR se informacemi uvedenými ve včerejším dílu pořadu Zvláštní vyšetřování v TV Seznam důkladně zabývá a vyhodnocuje jejich relevantnost," uvedla na twitteru. První vyjádření Babiše nepovažuje TOP 09 za dostačující. "Jde o vysvětlení, které je pro Andreje Babiše typické - 'já nic, to všechno ti zlí novináři'," dodal Pospíšil.

Především opoziční politici nešetří kritikou a naznačují také konec Babiše v politice. "Zítra navrhnu na předsednictvu a poslaneckém klubu KDU-ČSL vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry této vládě! Doufám, že s ohledem na vážnost situace to bude podpořeno," prohlásil místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Souhlasí s ním také poslanec TOP 09 Dominik Feri. "Únos vlastního syna kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo? To je naprosto šílené zjištění a jsem velmi zvědav na vyjádření premiéra. Myslím, že tohle bude směřovat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě," napsal poslanec TOP 09 Dominik Feri.

První místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija pak vyzvala Babiše k rezignaci, v minulosti podle ní končili politici kvůli mnohem méně závažným důvodům. "Vysvětlení pana Babiše mě nijak neuspokojilo, naopak. Takové chování a pokles hodnot nesmíme tolerovat, to už jsme udělali v minulosti a zlomilo nám to páteř i duši," sdělila.

Také ČSSD bude podle místopředsedy strany Martina Netolického probírat vyjádření Babišova syna. "Jsem v šoku, protože bych neočekával, že se může situace vyvinout tímto směrem," řekl ČTK. Považuje za povinnost ČSSD, která je koaličním partnerem ANO ve vládě, žádat naprosto otevřené vysvětlení. Pokud by se podle něj potvrdila byť jen polovina informací z reportáže, mohla by se situace v Česku podobat mečiarismu.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše se snaží Babiš zachránit rozpadající se hrad z kostek. "Doufám, že se k tomu postaví čelem. (...) Jak daleko (hluboko) se můžeme jako ČR dostat, když se bude premiér Babiš zaštitovat svou funkcí, kdy může celá ČR i v evropském kontextu hrát roli figurky na jeho ekonomicko-mocenské šachovnici a bohužel i jako štít čistě jeho osoby před právem," uvedl Bartoš.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek se na twitteru podivil nad tím, jak mohou být novináři v hledání lidí úspěšnější než policisté. "Budu požadovat svolání bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny za účasti šéfů policie a tajných služeb, aby podaly vysvětlení k celé této záležitosti," napsal.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se nebál použít silnější slova. "(Politiku) by neměli provozovat čistokrevní gangsteři. Jak můžeš, Andreji Babiši, vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, abys to ututlal?" ptá se Kalousek.

Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík zase na twitteru vtipkuje. Sdílel fotografii předvolebního billboardu hnutí ANO, na které je vedle Babiše a Martina Stropnického heslo "Aby se za nás děti nestyděly". "Z takových rodičů musí být děti doslova unešené," připsal Gazdík.

Z takovch rodi mus bt dti doslova uneen..... pic.twitter.com/vSnpOzLz0W — Petr Gazdk (@petrgazdik) 13. listopadu 2018

K celé kauze už se vyjádřil také premiér Babiš. "Můj syn je psychicky nemocný. Bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku. Moje dcera trpí bipolární chorobou. Mého syna nikdo neunesl, z České republiky odjel dobrovolně. Tuto věc prošetřovala policie a sama došla k závěru, že se únos nikdy nestal," napsal na facebook.

Babiš mladší také uvedl, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž čelí jak on, tak premiér obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje.

