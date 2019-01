Zkusili jsme obejít slevu na jízdné. Výsledek ministra nepotěší!

Studenti do 26 let, kteří platí jen čtvrtinu jízdenky, by se měli při její koupi vždy prokázat žákovským průkazem nebo studentskou kartou ISIC. Podle ministra dopravy zneužití nehrozí.

"Jsou pravidla, která se vyžadují, jsou na to kontroly. Kontrolujeme fyzicky, zdali jsou místa obsazená těmi, kdo tu slevu mohou použít," tvrdí ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Reportérka TV Nova Jana Schillerová proto chtěla vyzkoušet, zda to tak v reálu opravdu funguje. "Jdeme vyzkoušet, jestli mně, které není pod 25 let, prodají zlevněnou jízdenku," prohlásila Jana a vyrazila si s vypůjčenou studentskou kartičkou koupit jízdenky na vlak do Rudné u Prahy.

Zlevněná jízdenka stojí osm korun, plné jízdné 33 korun. Pokladní na přepážce zkouškou neprošel - reportérce prodal lístky tak, jak si řekla. "Slevu jsem dostala i bez předložení průkazu. Šlo to až moc hladce, zkusím ty samé jízdenky koupit na vedlejší přepážce," okomentovala to reportérka.

Na vedlejší pokladně už prodavačka o průkazku požádala, navíc si všimla, že chce štáb TV Nova koupit jízdenku na prošlou studentskou kartu. Tentokrát tedy reportérka neuspěla.

Jízdenku ale měla, a tak do vlaku nastoupila a obávat se mohla už jen průvodčího. Podle ministra dopravy přece probíhají kontroly především během jízdy. Ani průvodčí ale reportérku nezastavil. "Nejenom, že jsem jela na cizí kartičku, na které vůbec nejsem ve skutečnosti já, navíc je propadlá. Ale dojeli jsme," zhodnotila.

Jako další se štáb rozhodl vyzkoušet jízdu autobusem. "Přes aplikaci jsem si objednala lístek, studentský do 26 let, dotovaný státem," uvedla reportérka. Štáb TV Nova zamířil z Prahy do Písku. Plná cena je 153 korun, dotovaná 27 korun. Rozdíl zaplatí daňový poplatník.

"Každý cestující, který si koupí nebo zarezervuje jízdenku se slevou 75 procent, případně s jinou slevou, musí prokázat personálu, že má na tu slevu nárok. A prokazuje se to právě tou průkazkou," sdělil Aleš Ondrůj, mluvčí společnosti Regiojet.

V praxi to ale vypadalo jinak. Řidič, který měl průkaz zkontrolovat, se ale jen zeptal, kdy si Jana jízdenku rezervovala. Poté už ji pustil na místo v autobusu.

Kontrola, kterou podle Ťokových slov snad ani nejde obejít, tedy byla minimální. Možná měl ale štáb štěstí, možná záleží na dopravci nebo průvodčím.