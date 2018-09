Japonští roboti skáčou po letícím asteroidu a posílají na Zemi fotky!

280 milionů kilometrů - v takové vzdálenosti od zemského povrchu vesmírem proplouvá asteroid Ryugu a vědci teď obdrželi první fotografie této záhadné planetky.



Japonská sonda se vznáší 20 kilometrů nad asteroidem. Na povrch vyslala dvojici robotů, kteří pořídili první fotografie. Podle informací z Japonské vesmírné agentury jsou po přistání oba v dobrém technickém stavu.

We are sorry we have kept you waiting! MINERVA-II1 consists of two rovers, 1a & 1b. Both rovers are confirmed to have landed on the surface of Ryugu. They are in good condition and have transmitted photos & data. We also confirmed they are moving on the surface. #asteroidlanding