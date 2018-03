Je to na spadnutí: Kate může rodit každou minutou, prozradil William

Třetí porod vévodkyně Kate je na spadnutí! Je v osmém měsíci, ale podle jejího manžela Williama může porodit každou minutou. I když je v pokročilém stupni těhotenství, své královské povinnosti nezanedbává. V minulém týdnu se zúčastnila přehlídky irských stráží v Hounslow v západním Londýně a rozdávala jeden úsměv za druhým. Informuje o tom magazín Hello.

"Kdy přesně má porodit, samozřejmě nikdo neví. Mohlo by to být 24. dubna na svátek patrona Anglie svatého Jiří, což by byla krásná vlastenecká náhoda. Kdyby naopak porodila později, stejně jako v případě prince George, mohla by dát Williamovi nevšední dárek k sedmiletému výročí manželství 29. dubna," řekl pro deník Sun zdroj blízký královské rodině.

Že čekají třetí dítě, oznámil královský pár loni v září. Ke čtyřletému Georgi a dvouleté Charlotte tak už brzy přibude malý princ nebo princezna. Kate by se měla ještě tento týden zúčastnit dvou oficiálních akcí, pak nastoupí na mateřskou.