Jednání o kabinetu: Odejděte z vlády, navrhne Hamáček Babišovi

Předsedu ČSSD Jana Hamáčka dnes čeká další kolo vyjednávání o koalici s hnutím ANO. Hlavními body by měly být priority, které by chtěla ČSSD prosadit. Řeč by ale měla být také o personálních otázkách.

Hamáček pro Právo řekl, že navrhne Andreji Babišovi, aby z vlády odstoupil. Sociální demokraté totiž na svém únorovém sjezdu označili trestní stíhání premiéra kvůli kauze Čapí hnízdo za zásadní problém. Hnutí ANO ale už dříve avizovalo, že Babiš je jeho jediným kandidátem na předsedu vlády.

Znovu by se také měla otevřít otázka rozdělení resortů. ČSSD jich požaduje celkem pět, konkrétní jména ale ještě nepadla. I proto dnes ČSSD jednala také s komunisty, kteří zvažují toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Jejich podmínkou ale je znát jména kandidátů na ministry – k některým prý nemají důvěru, že by plnili program. Vadí jim například i někteří ministři za ANO, například ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.

Hamáček předsedovi komunistů Vojtěchu Filipovi předal deset programových priorit sociální demokracie, ve kterých panují rozpory s hnutím ANO. "Jedná se o priority, kde vidíme shodu a průnik levicových programů ČSSD a KSČM a tudíž i prostor pro jejich společné prosazování ve vyjednávání o nové vládě s hnutím ANO. Teď čekáme na stanovisko KSČM," řekl po schůzce Jan Hamáček.

Obecný seznam programových priorit, u kterých bude ČSSD hledat shodu s KSČM:

1. Obecné ustanovení o zákazu privatizace veřejných služeb a společností se státní účastí (ČD, Letiště, Budvar, Lesy ČR apod.).

2. Zrušení karenční doby k 1. 1. 2019, podmíněno 60 procenty vyměřovacího základu v prvních dnech.

3. Zálohované výživné

4. Zvýšení rodičovského příspěvku na 300 000 Kč

5. Garance nezvyšování spoluúčasti pacientů

6. Státem garantovaná dostupná zdravotní péče

7. Zavedení tzv. bankovní daně

8. Dědická daň

9. Zavedení sdíleného pracovního místa.

10. Deklarace trvalého řešení hospodářsky problémových regionů napříč jednotlivými resorty