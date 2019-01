Každému sedmému důchodci v EU hrozí chudoba. Čechům je líp!

V zemích Evropské unie je každý sedmý důchodce ohrožený chudobou. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil Eurostat. Češi jsou na tom ale překvapivě lépe, než by mnozí čekali. Zatímco v průměru je chudobou ohroženo 14 % evropských důchodců, v Česku je to jen necelých 11 %. Ještě lépe jsou na tom Slováci.