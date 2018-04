Koktající Denisa dojala diváky SuperStar! Postoupí dál? UKÁZKA

Pěvecká show SuperStar přechází do další fáze. Po castinzích čeká na soutěžící asi nejtěžší etapa celé show - Super Výběr. Porota ze 120 zpěváků během tří náročných nocí vybere ty, kteří postoupí do semifinále. Bude mezi nimi i Denisa?

Natáčení probíhalo tři nekonečně dlouhé noci, končilo v ranních hodinách a soutěžící zažili křest ohněm. Spousta z nich si sáhla na dno psychických, ale i fyzických sil. Stačilo jediné zaváhání a sen o slávě se mohl okamžitě rozplynout.

Tak, jako se to stalo i 22leté Denise Čermákové, jejíž příběh v úvodním kole kole chytil za srdce Česko i Slovensko. Denisa už odmalička statečně bojuje s koktavostí a teprve nedávno se její život začal po nové terapii a i díky zpěvu razantně zlepšovat.

Už postup do Super Výběru byl pro ni obrovský úspěch. Na víc to ale stačit nebude, Denisa se do semifinále nedostane. A bude se tím hodně trápit, dokud nezasáhne porotkyně a skvělá slovenská zpěvačka Katarína Knechtová.

"Musíš být silná. Jestli víš, že chceš zpívat, tak zpívat budeš. Já jsem nikdy žádnou soutěž nevyhrála a podívej se, kde teď sedím. Ty si cestu najdeš," bude se snažit Denisu motivovat. I přes slova útěchy ale neúspěch bolí.

Jak to dopadne s ostatními soutěžícími? Kdo se do další fáze probojuje a kdo naopak zůstane před branami finále?