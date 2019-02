Konec dálničních známek? Vláda bude řešit novelu ministerstva

Pondělní vládní jednání o možných změnách v systému placení poplatků za využívání dálnic je poměrně aktuální, v pátek totiž začaly platit nové dálniční známky a všichni řidiči využívající placené úseky si tak museli koupit a vylepit známky nové.

Novela ministerstva dopravy ale navrhuje to, aby celý tento proces odpadl, od roku 2021 by tak řidiči v případě přijetí změn mohli platit dálniční poplatky elektronicky. Známky by pak nevylepovali na sklo.

Kontroly, jestli řidiči poplatek za využití dálnice uhradili, by prováděl systém, který by snímal poznávací značky vozidel. Právě na ně by byl ten elektronický poplatek navázán.

Zavedení elektronických dálničních známek nepřinese podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) jejich zdražení, a to navzdory navýšení maximální sazby, se kterou novela zákona, již dnes bude projednávat vláda, počítá. Snížení ceny známek vzhledem k nákladům spojeným se zavedením nového systému ministr nicméně zatím neočekává.

"Nechystáme se zdražovat dálniční známky. Limit se sice upravuje, ale není to proto, že bychom chtěli zdražovat," řekl dnes před jednáním vlády Ťok a dodal, že by dálniční známka stála stejně jako dosud. Letošní roční známka stojí 1500 Kč.

Mluvit se ale na vládě bude i o koncepci lodní dopravy, řešit by se měla její podoba až do roku 2023. Změny by výhledově kromě dálnic mohly postihnout třeba i systém podávání daňového přiznání, tam poslanci v čele s Piráty předložili návrh na úpravu pravidel pro jeho podávání poradcem, prodloužit by se ale v případě přijetí mohla i lhůta při podání toho daňového přiznání elektronickou cestou.