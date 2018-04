Konec dvojí kvality potravin! Evropská komise razantně zakročí

Změnu příslušné směrnice bude Evropská komise projednávat ve středu. Že to v dubnu navrhne, avizovala v únoru při návštěvě Prahy i česká eurokomisařka Věra Jourová, která má v Evropské komisi na starosti ochranu spotřebitelů.

Nově by tak mělo být prodávání stejných výrobků s jiným složením označeno za zavádějící obchodní praktiku. Státní orgány, které v současné době nemohly podobnou praxi nijak postihovat, dostanou možnost prodejce pokutovat.

Pokud budou podobně šizené potraviny prodávány na území více evropských států, hrozil by firmě postih až ve výši čtyř procent ročního obratu, uvedl Český rozhlas, který na případ jako první upozornil. Změnu musí posvětit ještě členské státy a Evropský parlament. Podle Rozhlasu by ale Evropská komise chtěla změnu prosadit ještě do konce volebního období, tedy do poloviny příštího roku.

Součástí balíku změn je také možnost podávat napříč evropskými státy hromadné spotřebitelské žaloby. I to Jourová avizovala při své únorové návštěvě Prahy. "Myslíme zcela vážně, že vymýtíme dvojí kvalitu potravin ze společného evropského trhu," tvrdila Jourová.

Ještě v průběhu dubna by chtěla Komise dokončit a zveřejnit metodiku, podle které by měly úřady v členských zemích zjišťovat, zda nedochází k porušování směrnice a nejsou v zemi prodávány šizené potraviny. Jourová avizovala, že ještě letos by chtěla zpracovat obdobnou metodiku také pro další produkty, kupříkladu prací prášky.

Na dvojí kvalitu potravin Česká republika dlouhodobě upozorňovala. Vloni se problémem začala zabývat i Evropská komise, její předseda Jean-Claude Juncker situaci, kdy jsou Evropanům napříč státy prodávány různě kvalitní potraviny stejných značek, označil za nepřijatelnou.

Na tlak už reagovaly některé nadnárodní obchodní řetězce. Ty deklarovaly, že na podobnou praxi už nepřistoupí a ve všech zemích budou prodávat potraviny stejných značek s totožným složením.

Zákaz dvojí kvality potravin avizovala eurokomisařka Jourová už v únoru, více v reportáži: