Konečně rostou! Houbaři se chlubí prvními úlovky! Kam na ně zajít?

I přesto, že Česko zažilo největší sucho za posledních několik let a vypadalo to, že houbaři se hub nedočkají, díky srážkám v posledních dnech se fotografiemi hub chlubí stále víc lidí.

Vzhledem k vydatným dešťům, které se v posledních dnech většinou míst Česka přehnaly, se houbařům skutečně blýská na lepší časy. Na některých místech republiky vypukl doslova houbový boom a lidé nosí plné košíky.

Aktuálně houby rostou v oblasti Vysočiny, v Karlovarském kraji a na Plzeňsku a Teplicku.

"Zavítali jsme na Cínovec a nestačili se divit, kolik krasavců tam na nás čekalo. Až pak jsme zjistili, že je na celém Teplicku do konce října zákaz vstupu do lesa kvůli dlouhodobému suchu. I když my tedy v lese žádné sucho neviděli," prozradila TN.cz čtenářka Veronika.

První hřiby nosí ale i houbaři ze Středočeského kraje. Najít se v těchto dnech dají hřiby smrkové, kováři, křemenáče nebo kotrče.

Podle mykologů si na tu pravou houbařskou sezónu budeme muset ale přece jen ještě nějakou chvíli počkat. Kvůli extrémně suchému létu je totiž na většině míst naší republiky podhoubí narušené a pouze nárazové srážky nestačí.

Pokud se chystáte do lesa i vy, pak byste měli vyrazit hlavně na vlhčí místa, třeba do údolí říček nebo okolí rybníků. Svými úlovky se ale už teď můžete pochlubit na mail zpravy@nova.cz nebo na nšem facebooku.

