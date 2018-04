Kostel v Luži září už z dálky. Po opravě oslňuje i zlatá výzdoba

Kostel panny Marie Pomocné je vidět už zdaleka a má to svůj účel. Zástupy věřících už od konce 17. století díky tomu věděly, kam mají směřovat. Před sto padesáti lety se tu na pouť sešlo klidně i 30 tisíc věřících a proto pro ně postavili i venkovní kaple. „Farář pak mši svatou hlásil na celý pahorek, musel hodně křičet,“ líčí kostelník František Jirásko.

reklama

Úchvatný pohled se pak naskytne uvnitř kostela. Dominuje tu oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Pomocné od Lucase Cranacha, do detailů propracovaná kazatelna nebo šest postranních kaplí. Každý reliéf nepokrývá barva, ale zlaté plíšky.

„Před rekonstrukcí to zakrývala taková hnědá barva, když se to odkrývalo, žasli jsme, má to navodit atmosféru jako by ti lidé, kteří dřív pracovali na poli, sem přišli a cítili se jako by vstoupili do nebe,“ popisuje farář Josef Hubálek.

Atmosféru umocňují nad vstupem umístěné velké varhany. I když za komunismu kostel velmi chátral, měl velké štěstí na své správce a kostelníky, kteří tu v osmdesátých letech po nocích dokonce hlídali, aby zloději kostel nevybrakovali. V pravé části kostela byly zpovědnice a kaple pro mužskou část, vlevo pak pro tu ženskou.

Postavit 30 metrů vysoký kostel na čedičovém pahorku byl koncem 17. století velký oříšek. Stavitelé nakonec museli vybudovat stovky metrů dlouhou nájezdovou rampu, pomocí které sem tři sta povozů nepřetržitě naváželo stavební materiál.

Až do roku 1773 kostel spravovali jezuité, právě zakladatel jezuitského řádu svatý Ingnác z Loyoly tu má i jednu z postranních kaplí.

Rekonstrukce stála 60 milionů korun, včetně nového výtahu, díky kterému je přístup bezbariérový. Otevřeno je od dubna do října kromě pondělků vždy od 10 do 17 hodin. Vstupné i parkovné je zdarma. Několik míst k parkování a záchody jsou pod kostelem hned vedle místní hospůdky. Žádné další občerstvení tu ale nečekejte, kladné body ale rozhodně získal zrekonstruovaný kostel. Suma sumárum do Luže putuje stříbrná medaile.