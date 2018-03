Legendární Kelly Family jsou zpět! Zahráli zaplněné hale v Praze!

Pamatujete legendární sourozeneckou kapelu The Kelly Family? Fenomén 90. let se vrátil na scénu a ve čtvrtek večer dokonce kapela naživo vystoupila v Praze!

Kelly Family dorazili do České republiky zahrát po dlouhých šestnácti letech. Kapela vyprodávala haly a stadiony, pak se ale v roce 2005 rozpadla a zdálo se, že je nadobro konec. Na začátku loňského roku ale Kelly Family ohlásili návrat a na konci března 2017 dokonce vydali nové album s názvem "We Got Love".

Populární skupina nyní vystoupila 8. března v zaplněné O2 Areně v pražských Vysočanech. "Před dvěma lety jsme se konečně sešli a vše domluvili. Nejdřív to vypadalo jen na pár koncertů a teď je z toho šnůra asi padesáti koncertů po celé Evropě. A hrajeme zase pro desítky tisíc fanoušků," prozradil TV Nova loni v listopadu frontman kapely Angelo.

I když se členové rodinné kapely střídavě hádají a milují, láska k hudbě je vždy stmelí dohromady: "Vlastně nám za ty roky chybělo zahrát si spolu. A chyběly nám i ty naše slavné písničky," přiznal na podzim Angelo.

The Kelly Family je hudební skupina, původně složená z Barbary Ann Kellyové, jejího manžela Daniela Jerome Kellyho a jejich dětí. Historie kapely sahá až do 70. let minulého století, největší slávy se jí ale dostalo v 90. letech. V roce 1994 vydali přelomové album "Over The Hump", na kterém se nachází i jejich nejznámější hit An Angel.