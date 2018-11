Vykradené dopisy, ztracené zásilky! Česká pošta čelí tvrdé kritice

Českou poštu využila pro zaslání blahopřání dceři jedna ze čtenářek TN.cz. Zásilka sice dorazila, kam měla, při cestě se ovšem trochu "odlehčila". Čtenářka celý příběh podrobně vylíčila.





Máte podobné zkušenosti s pošťáky? Svůj příběh nám můžete zaslat na email zpravy@nova.cz.



"S přítelem jsem byla poslat dceři dopis k narozeninám s blahopřáním v obálce. Do obálky jsem vložila pro vnuka na pleny čtyři stovky, podávali jsme to na přepážce ve Velkých Bílovicích. Dceři do Brna dopis přišel, ale bez peněz, prachy z obálky byly fuč. Jde o to, že se té poště nedá věřit, že váš balík či dopis přijde nevykradený," popsala žena.



Muž z Prahy pro redakci TN.cz přiblížil situaci, kdy jeho žena čekala na platební kartu. Když se nikdo z pošty neukázal, manželka začala zjišťovat, co se stalo. Na poště jí to nebyl schopný nikdo říci. "Manželka zavolala přímo do banky, kde jí řekli, že zásilku dostali zpět. Byla otevřená a s poznámkou, že adresát neexistuje," řekl muž, které nechce uvést své jméno, redakce jej však zná.

Další muž z Prahy popsal své nesnáze s doručením balíčku ze zahraničí. "Já mám také příběh. O tom, jak si v zahraničním eshopu, například Španělsko, zaplatím sledovaný balík. Jak je to za jeden den ze Španělska v Praze. A pak se 10 dní nic neděje. A tak je to s mými dalšími asi 8 balíky. Tragédie. Otřes. Pěšky bych si to z Prahy donesl domů sám rychleji," napsal na facebook.

Jakékoliv poškozené zásilky mohou zákazníci reklamovat na pobočkách pošty nebo prostřednictvím webových stránek. Pro cennosti pak slouží takzvané Cenné psaní. "Pomocí Cenného psaní je možné zasílat peníze, drahé kovy a kameny a výrobky z nich, šperky a obdobně cenné věci, cenné papíry, platební karty a poukázky na odběr zboží nebo služeb. Česká pošta u této služby nabízí stoprocentní garanci za obsah zásilky od podání až po dodání," sdělil mluvčí pošty Ivo Vysoudil.