Lidi, co pískali, byli zaplacení, tvrdí Babiš. Důkazy nepředložil

Protestující, kteří projevili svůj nesouhlas při projevu premiéra Andreje Babiše (ANO) k 50. výročí sovětské okupace 1968, byli podle něj zaplacení. Řekl to ve čtvrtek v pořadu Jaromíra Soukupa, důkazy ale nepředložil.

Pískající dav v určitých chvílích zcela přehlušil před Českým rozhlasem premiérův projev. Protestující dali najevo, že nesouhlasí s tím, aby stála v čele vlády trestně stíhaná osoba a spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti (StB).



Lidé skandovali "hanba" nebo "estébáku ven". Babiš se však ve čtvrtečním pořadu Duel Jaromíra Soukupa nechal slyšet, že šlo podle něj o objednávku a vše bylo připravené. "Lidi, co na mě pískali, to byli zaplacený lidi," řekl premiér v pořadu.

Proč by tomu tak mělo být a co ho k takovému názoru vede, ale nesdělil. Na předložení důkázů, které by jeho výrok dosvěčily, se ho ostatně nedotázal ani moderátor.



Z výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR se stala minulý týden před Českým rozhlasem politická demonstrace. "Byli to političtí odpůrci na objednávku," hájil se Babiš. Lidé protestovali nejen proti premiérovi, ale vypískali také předsedu sněmovny Radka Vondráčka. Mluvit nechali jen předsedu Senátu Milana Štěcha (ČSSD).