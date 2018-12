Máte zmeškaný hovor? Může jít o fintu, který vás připraví o peníze

Našli jste v telefonu zmeškaný hovor z neznámého čísla? Pak byste měli zbystřit, může se totiž jedna o novou fintu podvodníků. Je velmi jednoduchá - prozvoní náhodné číslo a doufají, že jim člověk zavolá zpátky. Pokud to udělá, přijde o peníze, nevědomky totiž zaplatí hovor do ciziny. Upozornil na to iDnes.

Před nebezpečným trendem už varoval na svých stránkách například Vodafone. Ten zákazníky upozorňuje, že pokud najdou v telefonu zmeškaný hovor od neznámého číslo, měli by si ho pořádně prohlédnout. "Pokud číslo volajícího nezačíná na +420, jde o hovor ze zahraničí a při volání nazpátek byste platili za mezinárodní hovor. Takže pokud takový hovor nečekáte, nazpět NEVOLEJTE," vyzývá své zákazníky.

Gauneři nechají telefon zazvonit jen jednou nebo dvakrát. Pokud se vám podaří hovor přijmout, nic se neděje, za příchozí hovor se neplatí (pokud jste na území Česka nebo Evropské unie). Problém nastává až ve chvíli, kdy ho zvednout nestihnete a zavoláte zpátky. Podvodníci získají podíl z hovorného.

Vodafone v posledních dnech zaznamenal zvýšený počet takových prozvánění. Obvykle jde o různá telefonní čísla s předvolbami exotických zemí (například +225, +247, +211, +678 a další). "Čísla průběžně monitorujeme a blokujeme, bohužel to je možné dělat pouze zpětně a podvodníci čísla často mění. Proto je jedinou spolehlivou obranou na prozvonění nereagovat a zpátky nevolat," doplnil operátor.