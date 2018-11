Matěj Stropnický přirovnal Havla k Nohavicovi. Naštval jejich fandy

"Tak nevím. Samotnému se mi protiví obojí lísání se. Nejtrapnější je ale vidět jen jedno a dělat, že druhé neexistovalo," napsal u sdílených fotografií z předávání vyznamenání bývalý předseda Zelených a bývalý náměstek pražské primátorky Stropnický.

Jarek Nohavica dostal od ruského prezidenta Puškinovu medaili za upevnění přátelství a spolupráce mezi národy. Václav Havel dostal v roce 2003 jedno z nejvyšších amerických vyznamenání, Prezidentskou medaili svobody.

Příspěvek podle očekávání vyvolal bouřlivé reakce. "Ty to zase slízneš. A možná z obou stran," prorokovala paní Andrea. Matěj Stropnický odpověděl, že s něčím podobným počítá. A nemýlil se.

"Jeden se lísá a projevuje naprostou poddanost. Druhý stojí rovně a má chlapácky podanou ruku," popisuje Josef, jak si fotky interpretuje.

U Stropnického neuspěl ani argument, že Amerika je demokratická země, Rusko ne. "Vy si nepamatujete, jakými podvody vznikl mandát Bushovi? A kolik lidí bylo v kriminálech na Guantanámu za Bushe - všichni zcela protizákonně? Nesrovnávám USA a Rusko, srovnávám Bushe a Putina a to, jestli je morálně problematické přijímat od nich ceny. Já myslím, že jo. Ale od obou," napsal Stropnický.

"Trapné a totálně mimo. Ten pán zcela vpravo (Bush - pozn. red.) snad někdy nechával zavraždit nepohodlné novináře či politické oponenty?" napsal Martin. "Jo, vedl proti svým globálním oponentům dokonce dvě války a zajatce protizákonně věznil po stovkách," reagoval Stropnický. Souhlasil s ním i Václav, který poznamenal, že Bush podle něj nechal zabít minimálně půl milionů lidí v Iráku. "Ale to se asi nepočítá, páč to byli čmoudi," myslí si.

"Nohavica práskal na nejbližší včetně Kryla, nikdy to nevysvětlil, nahrál vynikající písničku ve shodě s Okamurou a teď se tulí k agentovi KGB, který rozpoutal několik válek, proti demokracii a Evropě vede válku hybridní, nechává vraždit oponenty a novináře a je to sprostý okupant - Ukrajina. Na fotce druhé je fotografie, na které jsou dva státníci při státní návštěvě. Rozdíl mezi státní návštěvou a lísající se ku*vou, která se nechá koupit za cokoli, je pro průměrně inteligentního člověka patrný," pustil se do Nohavici Tomáš.

Ondřej připomněl Stropnickému, jak pózoval s Václavem Havlem u auta polepeného svou předvolební reklamou. "Můj příspěvek není o Václavu Havlovi, ale o těch, kteří chtějí vidět jen jedno, druhé ne. O Tobě mezi nimi," brání se Stropnický.

"Na tý druhý fotce jsou dva prezidenti, kdyby sis měl vybrat, v který tý zemi žít, tak si jistě zvolíš třetí možnost: život na zámku," pustil se do Stropnického Robin.

Našli se ale i zastánci Nohavici, respektive Putina. "Jak může Matěj Stropnický tyto dva momenty srovnávat. Copak se pan Nohavica sklání před gospodinem Putinen tak jako Havel. Havel s psovským výrazem a Nohavica s hrdým postojem, to se srovnávat nedá," je přesvědčený Karel.

"Matěj dneska rozbil internet - pozitivně. Tohle hodnotím jako nejzásadnější post dnešního dne. Tohle chtělo hodně odvahy," myslí si Andrej. "Tohle chtělo hodně srá*ství! I tento obdiv! A gratuluji k odvaze," kontroval Břetislav, který Stropnického označil za likvidátora Zelených. "Nechápeš rozdíl mezi politickým vězněm a práskačem, mezi vroucím objetím a obdivem a vlezdop*delismem a manipulací. Ano! U člověka, který volil Miloše Zemana, jako sociálně citlivého politika, to nepřekvapí. Ale tohle je fakt šílené!!!" pustil se do Stropnického.

Několik diskutujících srovnalo Stropnického s prezidentem Zemanem. "Používá stejné způsoby komunikace s veřejností, kterou ve svém důsledku štěpí. Hanba," vyčetl Stropnickému Michal. Jan se jej zase zeptal, jestli mu při rekonstrukci zámku nespadla na hlavu cihla.

Daniel zase Stropnického obvinil, že možná důvod, proč rozdíl nevidí, spočívá v něčem jiném. "Možná to děláte záměrně a kontroverzním srovnáním se jen snažíte oživit vaši, dnes již zbytečnou, existenci ve veřejném životě. Nezdá se vám, že jste stranu Zelených již poškodil dostatečně?" ptá se bývalého předsedy Zelených Daniel.