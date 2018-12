Migranti chycení na Moravě tvrdili, že jim je 16. Byli to dospělí muži

V Česku začíná přibývat případů, kdy se dospělí zadržení uprchlíci vydávají za nezletilé. Většinou nemají doklady a cizinecká policie má pak problém určit jejich věk. Důvod to má jediný - migranti se chtějí místo do uprchlických center dostat do specializovaného dětského domova. Ten má volnější režim a oni tak mají větší šanci na útěk.