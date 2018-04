Modelka popsala vztah s Aviciim! Od prvního rande po smutný konec

Tereza Kačerová popsala vztah s Aviciim od začátku do konce. Přesněji od konce k začátku - dopis, který zveřejnila na Instagramu, se nejdříve věnuje jejím pocitům po smrti Tima Berglinga. Slavný hudebník zemřel 20. dubna, zřejmě spáchal sebevraždu.

"Několik prvních dní jsem otravovala tvoje přátele (jste si jistí, že je to pravda?, žádala jsem důkaz, kde teď jsi?) a googlila si články, abych si přečetla, že se spletli. Kdykoliv jsem viděla "RIP" a "Avicii" v jedné větě nebo datum tvé smrti, zažívala jsem ten šok znovu," přiznala Tereza.

Modelka popsala i to, jak v den Timovy smrti navštívila jeho dům a čekala, až se vrátí. "Vzala jsem si domů všechno tvoje povlečení i polštáře a přikrývku, dokonce matraci, abych v nich spala, obklopená tvou vůní," svěřila se.

Kačerová v dojemném vzkazu vypočítala, co všechno jí bude chybět - od každodenních momentů po nejmenší detaily Timovy osobnosti. Za některé věci se mu také omluvila, ať už to bylo přesvědčování, aby se nechal vyšetřit kvůli rakovině, či to, že se kvůli němu hodila do gala jen jednou.

Část dopisu se zaměřuje také na začátek vztahu modelky a známého DJe. "Na našem prvním rande jsem tě zatáhla do bazénu i s mobilem v kapse - a tys mi v květinářství koupil puget růží. Po několika dnech jsem byla na párty s Michelle a opilá ti naposílala tolik zpráv, že mi Michelle řekla, že ji to mrzí, ale tenhle most jsem spálila a není možné, aby to někam vedlo," píše Kačerová.

I na druhém rande prý skončili v bazénu, to už ale na sobě Avicii měl jen voděodolné rolexky. "Někam to vedlo. Dotkli jsme se hvězd. Byli jsme spolu tak šťastní. A teď... teď chci jen skočit do toho bazénu plného studené vody a být unášena z téhle noční můry," doplnila česká modelka.

V dlouhém příspěvku zmiňuje také všechny věci, které už nestihnou udělat. Jednou z nich je i dítě, které si spolu chtěli pořídit. Vychovávali Terezina syna Luku a přáli si holčičku. Kačerová prý plánovala odhalit vztah s Timem ve chvíli, kdy bude oznamovat, že čekají dítě.

Tim Bergling, známý jako DJ Avicii zemřel 20. dubna v ománském Muscatu. Před smrtí podle prohlášení rodiny trpěl psychickými problémy, které ho dohnaly k sebevraždě. Údajně byl také alkoholik, z čehož měl zdravotní potíže, kvůli kterým v roce 2016 přestal koncertovat a stáhl se do ústraní.