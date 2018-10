Pod most u Vltavské v Praze se vrátí tramvaje, auta mají smůlu

Pod provizorně zajištěným mostem v Bubenské ulici v Praze Holešovicích budou opět moci od čtvrtka projíždět tramvaje. Auta zatím na most nesmějí. Přes zimu jsou plánované další práce, které by měly most lépe zajistit.

Most poblíž zastávky metra Vltavská bylo nutné před týdnem uzavřít kvůli havarijnímu stavu. "Pod mostem stojí čtyři masivní podpěry, které by zabránily jeho zřícení v případě, že by konstrukce mostu z předpjatého betonu zkolabovala,“ řekl generální ředitel Technické správy komunikací Petr Smolka.



Ve čtvrtek ráno se otevře tramvajová trať ze Strossmayerova náměstí na Vltavskou i jeden průchod pro pěší pod mostem. Na své pravidelné trasy kolem holešovické tržnice se vrátí tramvajové linky číslo 1, 12 a 25.



Mimo dopravní obslužnost nadále zůstanou zastávky Štvanice a Těšnov, tramvaje nemohou odbočit z Vltavské směrem na Hlávkův most. Mostní podpěry totiž stojí přímo v kolejišti. Linka číslo 34, která je aktuálně kvůli výluce v Lazarské náhradou za linku číslo 14, tak i nadále pojede od Masarykova nádraží přes Florenc a Karlínské náměstí na Palmovku a dále do Vysočan.



Ve středu večer skončí přívoz P7, který spojuje Karlín a Pražskou tržnici. Plavební sezona měl kvůli lepšímu spojení k tržnici prodlouženou o několik dní. Od čtvrtka končí také náhradní autobusová linka číslo 296.



Přes zimu jsou plánované stavební práce, které by měly most dále zajistit. "Současné opatření ochrání provoz pod mostem, auta na most ale stále nemohou. Vrátí se tam až v okamžiku, kdy most zespodu zpevníme silnými ocelovými nosníky," sdělila tisková mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.



