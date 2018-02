Muž v pokoji našel zápřednici! Expert řekl, co způsobí kousnutí

"Před pár týdny jsem doma v pokoji našel mini-pavoučka. Velmi mě překvapilo, jaké má ten prcek obří kusadla na to, jak je malý. Nafotil jsem ho, protože mi připadal jako mládě zápřednice jedovaté a poslal fotky v super rozlišení odborníkům. Odpověď mě nepotěšila.. Na otázku, zda to náhodou není mládě zápřednice zněla: Asi je."

Přesně těmito slovy shrnul nečekaný nález muž z Bohnic, kterého pavouk pořádně vyděsil. Nevěděl, jestli se má bát a jestli mu hrozí bezprostřední nebezpečí. Obrátili jsme se proto na odborníky, aby řekli, jak nebezpečný tento pavouk je.

A byli pořádně zakočení. Informace o zápřednici jedovaté v domácnosti je totiž pořádně překvapila. "Nežije doma," vysvětlil odborník na pavouky Milan Řezáč. A podobně zaskočený byl i Jan Dolanský z Východočeského muzea v Pardubicích. "To zcela určitě nemůže být zápřednice jedovatá," dodal.

Fotografie však hovořily jasně a nakonec potvrdily, že se o zápřednici doopravdy jedná. Nejde však o tu, které se lidé tak bojí - tedy jedovatou. "Je to zápřednice Mildeova (Cheiracanthium mildei). Tento druh vzhledem ke své velikosti (slabšímu ústnímu ústrojí, menšímu množství jedu oproti zápřednici jedovaté) může způsobit nevýznamné kousnutí, jehož následky nestojí za řeč," vysvětlil Dolanský.

Co se týká výskytu v bytech během roku - nejvíce se do domů stahují pozdě na podzim ještě v nedospělém stadiu a přečkávají zde zimu. "Část jedinců ale úspěšně zimuje i pod kůrou stromů v přírodě," dodal odborník. Zápřednice dospívají nejčastěji v dubnu a květnu. Během léta žijí převážně na stromech a keřích - do bytů v tu dobu zavítají spíše výjimečně.

