Muži se utkají o finále SuperStar! Rozhodněte, kdo postoupí přímo

Už dnes večer čeká na diváky SuperStar první živý přenos. Dvacet semifinalistů se v něm utká o nejlepší desítku. Jako první přijdou na řadu pánové, postoupit do finále může jen pět z nich. A o jejich osudu můžete rozhodnout svými hlasy i vy!

Castingová kola a náročný Super Výběr máme za sebou. Z tisíců zpěváků vybrala porota ve složení Matěj Ruppert, Ben Cristovao, Katarína Knechtová a Pavol Habera dvacítku semifinalistů, které v následujících dvou kolech ještě "zkrouhne" na půlku.

Kromě porotců ale tentokrát budou moci výsledky ovlivnit i diváci Novy a Markízy. Během živého semifinálového přenosu budou moci podpořit svého favorita pomocí textových zpráv. Zpěvák, který bude u diváků nejoblíbenější, postoupí rovnou do finále.

Už dnes ukáže to nejlepší, co umí, muži, kteří se do semifinále dostali. Z deseti zpěváků jich na konci večera zbyde jen pět. Pokud tedy máte svého oblíbence, nenechávejte jeho osud v soutěži jen na porotcích a posílejte mu hlasy!

V prvním semifinále kromě soutěžících zazpívají také hvězdní hosté. S novou písní vystoupí i miláček českého a slovenského publika Ladislav Angyal, který se do vyřazovacích bojů bohužel nedostal. Představí se také zpěvák Adam Mišík.

Pozvánka obou zpěváků:

První semifinále SuperStar sledujte už dnes večer od 20:20 na Nově!