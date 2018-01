V lese na Slovensku údajně vyfotili pumu! Prověřuje to i policie

Na fotografii jsou vidět jen rozmazané obrysy zvířete. Puma, nebo lvice? O tom se hádají tamní obyvatelé. Černobílá fotografie, kterou pořídil myslivec údajně v lesích mezi obcí Pukanec a Devičany, vyvolává spoustu dohadů.

reklama

Evidence chovu takových exotických živočichů v zemi prakticky neexistuje. Podle myslivců mohla šelma přijít i ze zahraničí. "Vždyť může být, co já vím, třeba z Maďarska, mohla přijít z Polska, ze zahraničí prostě," myslí si jeden myslivec.

Detailnější záběr zvířete se nikomu pořídit nepodařilo a v lesích se nenašly ani žádné další stopy nebo těla roztrhaných zvířat, která by přítomnost divoké šelmy prokázala. Mnozí tak považují fotografii za podvrh. "Bylo by to velmi zvláštní, potkat lva nebo pumu v našich podmínkách," myslí si i starostka Devičan Dana Lančaričová.

Fotografii neznámé šelmy má na stole i policie. "Kriminalisté s informací disponují a operativně ji prověřují. Jakýkoliv poznatek k této věci mohou občané oznámit na policii," sdělila policejní mluvčí Božena Bruchterová.

Případ uprchlé šelmy vyšetřovala loni v srpnu česká policie. Sedmiměsíční mládě pumy uteklo z klece Zooparku v obci Zvole u Prahy. Po více než čtyři a dvaceti hodinách se ho podařilo odchytit - potulovalo se v ulicích sousedního Vraného nad Vltavou. Nikoho naštěstí nezranilo.