Mystérium BROMPTON – aneb cesta kultovní anglické skládačky až k mistrovství světa a lokálnímu šampionátu 22. 9. 2018 Cyklosféra Břeclav

Jedním z úspěšných pokusů o inovaci je dnes již legendární anglická skládačka BROMPTON, která si vydobila svou pevnou pozici lídra na trhu se skládacími koly, pro svou celosvětovou oblíbenost i navzdory své vyšší pořizovací ceně. Převážila totiž nezaměnitelná kompaktnost a skladnost, která spolu s výbornými jízdními vlastnostmi kola posouvá využítí kola Brompton daleko za rámec využití klasických kol a velkým náskokem utíká celé skládačkové konkurenci. S kolem můžete pohodlně do autobusu, letadla, lodě, kavárny či restaurace, ale současně se na něm můžete vypravit i na cestu kolem světa – jedná se tedy o opravdu ideálního společníka na cesty či pro městské přesuny.





Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Zdroj: oficiální zdroj

Velká základna fanoušku a uživatelů kol Brompton je fenomén ve světě kol jinak prakticky neznámý. S naprostou nenuceností vás budou zdravit lidé na těchto kolech po celém světě. Kolo otvírá dveře nevídaných setkání a nových přátelství… Právě z tohoto podhoubí nadšení a lásky k této výstřední anglické skládačce vyrostla v roce 2006 myšlenka uspořádát první mistrovství světa v Barceloně. Událost od té doby nabrala nevídaných otáček a v současných ročnících krouží bezmála tisícovka závodníků z celého světa přímo pod okny Buckinhamského paláce. Do závodu, v kterém dnes startují již i profesionální závodníci, se můžete přihlásit i vy. Podmínky jsou jednoduché. Kolo Brompton, společensky laděný dres a štěstí v losování o místa v závodu. Přetlak zájemců je takový, že nezbývá než o účast losovat. Společensky laděný dres komunikuje touhu vynálezce kola Andrew Ritchie a celého týmu BROMPTON po zdravějších a přívětivějších městech a dopravě v nich třeba na skládacích kolech…Vstupenkou do Anglie může pro vás být úspěšná účast v lokálním Mistrovství České a Slovenské republiky, které již po páté organizuje tým Cyklospecialit – výhradní dovozce kol Brompton. Na akci nazvané FESTIVAL CYKLOSPECIALIT zažijete tyto skládačky v akci. Festival si užijete i pokud nejste závodně naladěni i s dětmi, díky doprovodnému programu – například s cyklokuriozitami martina Zehnala, žonglérskou dílnou atd… vše za doprovodů živé muziky, anglických dobrot a dobré nálady.Nenechte si tedy ujít letošní ročník! Proběhne již 22. září 2018 v Břeclavském podzámčí na CYKLOSFÉŘE. Do závodu je třeba se registrovat předem – registraci najdete na www.brompton.cz . Kola Brompton je možné si na závod i zapůjčit. Poměřit se můžete s úřadujícím mistrem světa ve skládání kola Brompton Ivo Petroušem, který si navíc vybojoval prvenství ve své kategorii na letošním mistrovství světa v Londýně!K nadšeným uživatelům kola Brompton se začlenili osobnosti jako Hugh Jackman, James May, Sir Bradley Wiggins či u nás herci Pavel Liška, Josef Polášek a řada dalších. BROMPTON není jen kolo, ale vášeň a láska ke kousku technické dokonalosti, která dělá život radostnější a vnáší tolik nutný pravidelný pohyb do našich hektických životů. Zažijte na vlastní kůži život s kolem, o které se nemůsíte bát, které s vámi může do auta, vlaku, kavárny či kanceláře a které za 10 vteřin složíte do snadno přenositelného balíčku cca 58 x 56 x 26 cm. Kola k testování ZDARMA k zapůjčení na všech prodejnách CYKLOSPECIALIT.Více o kolech Brompton na WWW.BROMPTON.CZ