Na D1 byly skryté překážky, tvrdí stavaři. ŘSD vypověděli smlouvu

Stavební firmy Toto S.pA. Construzioni Generali (Itálie), Geosan Group (ČR) a SP Sine Midas Stroy (Kazachstán) informovaly v úterý ráno, že odstupují od smlouvy na rekonstrukci a modernizaci dálnice D1 v úseku mezi Exity 90 Humpolec a 104 Větrný Jeníkov. Argumentují přitom, že se při rekonstrukci objevily skryté překážky.

Těmi mají být kolize nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a s plynovodem a také odlišné geologické podmínky v místě založení nového mostu. "Obě tyto skryté překážky zhotovitel okamžitě oznámil objednateli a navrhl mu změnu díla. Dohody o změně smlouvy o dílo však dosud nebylo dosaženo," uvedla mluvčí společnosti Vlasta Končelová.

"Naše společnost udělala všechno pro to, abychom dílo pro ŘSD mohli do roku 2020 dokončit a předat do provozu,“ uvedl Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti Geosan Group. Útoky ze strany ŘSD na konsorcium ale mají podle Havla ukazovat, že objednatel už o spolupráci s nimi nestojí.

"Nemáme tak jinou možnost, než se neuvážlivým, účelovým, nesprávným a politicky motivovaným krokům ŘSD bránit odstoupením od smlouvy o dílo a navazující ochranou naší společnosti právní cestou,“ tvrdí Havel.

Společnost také uvádí, že vybudovala už většinu nové středové kanalizace. V příštím roce chtěla položit cementovobetonový kryt dálnice a celá stavba měla být hotová v roce 2020. Konsorcium vyzvalo ŘSD, aby si co nejdříve převzalo staveniště. "O dalším postupu ve věci rozhodne jednání zúčastněných stran, případně příslušný soud," dodala mluvčí společnosti.

Geosan přitom ještě v pondělí trval na tom, že chce na dokončení dálnice dál pracovat. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl informoval, že objednatel kvůli zpoždění stavby dálničního nadjezdu na 104. kilometru uložil stavebním firmám pokutu ve výši 30,7 milionů korun a že další až stamilionové sankce budou následovat.

Krom toho také Rýdl ukázal dopis, v němž ŘSD informovalo stavební firmy, že odstupuje od smlouvy o dílo. Ten měl být odeslán ještě v pondělí. Staveniště si ŘSD mělo převzít v lednu. Stávající firmy ještě měly dokončit úpravu staveniště tak, aby byly dálniční pruhy rozšířeny na standardní šířku. Právě úzké pruhy v kombinaci s nepříznivým počasím způsobily minulý týden na nejvytíženější české dálnici totální kolaps.

Firmy měly práci dokončit v pondělí, o víkendu na D1 nikdo nepracoval: