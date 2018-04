Na hřišti někdo nastražil lanko. Dívce (5) málem uřízlo hlavu!

Zraněním krku a rozbitou hlavou skončila pro dívku (5) hra na dětském hřišti v Jindřichově Hradci. Nevšimla si, že tam někdo mezi dva sloupky těsně nad zemí natáhl lanko a narazila do něj. Jestli šlo o klukovinu nebo záměr dětem ublížit, vyšetřuje policie.

Návštěva dětského hřiště na sídlišti v Jindřichově Hradci málem skončila tragédií. Malá Irenka si z něj odnesla pořezaný krk, potlučené čelo a rozbitou hlavou.

"Odpoledne ve dvě hodiny si tam hrála s kamarádem ze školky. Byla tam natažená šňůra, ale dcera si jí nevšimla, oběsila se na ní a ještě si rozbila hlavu," řekla matka holčičky Jaroslava Paďourková.

Natažené pasti si nevšimli ani dospělí, kteří tady s dětmi byli. Lanko omotané bužírkou bylo prý mezi sloupky hodně pevně natažené. Za nebezpečnou pastí mohou stát děti. "Většinou jsou tady menší děti, ale někdy tady běhají i kluci, tak zhruba 8 až 10 let a ti to tady navazují. Někdy se na tom i houpou," uvedla návštěvnice hřiště.

Chlapcům tak patrně nedošlo, co mohou způsobit. "Myslím si, že to byla nevinná dětská hra. Asi jim nedošlo, že když to nesundají, může se něco stát," řekla maminka zraněné holčičky.

Lékařka po ošetření propustila její dceru domů. Kvůli případnému otoku krku ji pak maminka musela celou noc pozorovat. Ze šoku, který prožila, se sice rychle oklepala, její maminka, ale varuje i ostatní rodiče. Asi málokoho by napadlo, že u dětského hřiště narazí na takovou past.

"Chtěla bych upozornit maminky, které chodí na hřiště, aby si místo nejprve prošly, než dítě vypustí. Kdyby tam byla jiná šňůra, mohlo to mít fatální následky," řekla Paďourková.