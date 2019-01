Sníh komplikuje dopravu, tisíce lidí jsou bez proudu. ON-LINE

Ve čtvrtek ráno zůstává podle energetiků bez proudu zhruba devět tisíc odběratelů. K výpadkům došlo v okresech Jablonec nad Nisou, Semily a Děčín, kde ČEZ vyhlásila kalamitní stav už ve středu večer. V tu dobu bylo bez elektřiny zhruba 13 tisíc odběratelů, informovala mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Zimní počasí nadále komplikuje dopravu na českých silnicích. Na Vsetínsku a Žďársku řidiče ohrožuje ledovka na silnici. Se sjízdností mají problémy i řidiči v Praze, kde jsou silnice kluzké a sníh zhoršuje dopravu. Před Prahou se na dálnicích D4 a D5 tvoří kolony.

On-line reportáž Sníh komplikuje dopravu v Česku Ve stoce skončil sypač na silnici II/120 u obce Borotín na Táborsku. Podle stránek Ředitelství silnic a dálnic budou následky nehody odstraňovány až zhruba do 11 hodin. Autobusy bourají i na dalších místech republiky. U Klášterce nad Orlicí na Orlickoústecku se autobus srazil s kamionem. Další havaroval v Ostrově na Karlovarsku, kde jej budou vyprošťovat zřejmě až do 11 hodin. Do spadlého stromu ležícího na silnici narazilo auto na silnici 592 u obce Chrastava na Liberecku, nehoda je naštěstí bez zranění.

O víkendu přijde obleva:

Sněhová kalamita bude na některých místech pokračovat i v příštích dnech, o víkendu by však v nížinách mělo dojít k oblevě. Ve čtvrtek bude podle meteorologů stále sněžit na celém území, zejména na horách budou srážky vydatné. Teploty se budou pohybovat okolo -2 až 2 stupňů, na horách kolem šesti. Ve vyšších polohách meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků.

Na východě území platí do pátku výstraha před tvorbou náledí, které hrozí zejména v nižších polohách. V Čechách výstraha před náledím platí až do soboty. Do pátku také platí pro většinu území Čech výstraha před sněhovými srážkami. Pro Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj platí do soboty výstraha před tvorbou sněhových jazyků a v Ústeckém a Libereckém kraji meteorologové rovněž varují před závějemi.

Pátek

Pátek bude nejchladnějším dnem v týdnu, v noci teploty klesnou na -2 až -6 stupňů, místy i -9 stupňů. Přes den se teploty budou pohybovat okolo -4 až 0 stupňů. Bude přetrvávat oblačno - dopoledne zasněží jen ojediněle, odpoledne ale bude přibývat oblačnosti a sněhových srážek. Na východě Moravy bude sníh padat až večer.

Večer se začne oteplovat, ale zároveň bude sílit vítr foukající od západu. V nárazech dosáhne rychlosti 55 km/h.

Sobota

Sobota bude zatažená a protože se oteplí, sněhové srážky v nižších polohách postupně vystřídá déšť. Ten bude padat zejména k večeru na západě Čech.

V noci se teploty budou pohybovat okolo 1 až -3 stupňů, během noci se ale bude nadále oteplovat. Přes den teploty stoupnou na 0 až 4 stupně. Foukat bude čerstvý vítr, který místy s nárazy dosáhne rychlosti 55 km/h. Zejména na horách kvůli tomu hrozí tvorba sněhových jazyků a závějí.

Neděle

I v neděli bude zataženo s občasným deštěm. Ve vyšších polohách postupně budou přibývat smíšené a sněhové srážky - zejména na horách v Čechách budou vydatné. V noci bude okolo 4 až 0 stupňů, přes se teploty vyšplhají až na 2 až 6 stupňů. Pocitová teplota ale může být nižší v důsledku silného větru, který bude Česko v neděli sužovat. Místy s nárazy dosáhne rychlosti 70 km/h, na horách až 90 km/h.