Řadu osobností Hrad na 28. říjen nepozval. "Je to čest," odpovídají

Někteří politici a další osobnosti nedostali pozvánky na předávání státního vyznemanání, přestože by podle tradice měli. Podle mluvčího prezidenta jim tím Hrad udělal laskavost. Většina z nich nemožnost přijít naopak vítá.

Někteří lidé, kteří by podle tradice měli na 28. říjen dostat pozvánku, ji zatím ve schránce nenašli. Jiří Ovčáček odmítl uvést jmenný seznam, kdo nebyl pozván, jde ale podle něj o minimální počet. "Možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o vyjádření laskavosti," uvedl hradní mluvčí.

Podle něj nedostali pozvánku lidé, kteří by měli těžké dilema, zda na Pražský hrad přijít, nebo ne. "Při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem republiky Miloše Zemana," doplnil Ovčáček.

Někteří poslanci ještě v pondělí pozvánku neměli. Není ale jasné, zda je to kvůli tomu, že se posílají postupně, nebo byli protentokrát ze seznamu vynecháni. Už teď je jasné, že na ceremoniálu budou chybět nejméně tři rektoři českých univerzit.

Pozvánku zatím nemá třeba předseda hnutí STAN Petr Gazdík. "Vzhledem k tomu, jak se Hrad chová a jakou politiku provádí – a tím zdaleka nemyslím jen prezidenta, ale i jeho okolí – je to vlastně čest," řekl pro portál Blesk.cz.

Po dvaceti letech také zřejmě nedorazí místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. "Náladu mi to věru nezkazilo," napsal na Twitteru. Pozvánka nepřišla ani dalšímu poslanci TOP 09 Dominiku Ferimu či Miroslavě Němcové, která by ale podle svých slov stejně nepřišla. Při březnové inauguraci do prezidentského úřadu na protest proti Zemanovým slovům ze sálu odešla přímo uprostřed ceremoniálu.

Pozvánka zatím nedorazila ani nově zvoleným senátorům Jiřímu Drahošovi, Marku Hilšerovi a Pavlu Fischerovi, kteří kandidovali v letošních prezidentských volbách proti Zemanovi.

Na oslavy tak nebyli pozváni někteří hejtmani, rektoři či poslanci, kteří dříve Zemana kritizovali nebo při letošních prezidentských volbách podpořili jeho protikandidáty. Podobně tomu bylo už při inauguraci letos v březnu a předchozích předávání vyznamenání.





Podívejte se na celou tiskovou konferenci Jiřího Ovčáčka: