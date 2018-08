Nenávist Martina neopustila: Děti mají z gayů psychické následky!

Ve středeční premiérové Výměně manželek jste viděli rodinu ze Stružice u České Lípy, kterou tvoří Tereza (30), Martin (39), Nela (11) a Emma (20 měsíců). Na druhé straně jste se seznámili s Patrikem (22), Kamilem (35) a jeho maminkou Danou, kteří žijí ve Velké Británii, konkrétně ve městě Birkenhead.

Tereza na natáčení vzpomíná pozitivně. Byla to pro ni dobrá zkušenost a dodnes je s druhou rodinou v kontaktu. "Já jsem to měla jako dovolenou, každý dne jsme byli na výletě, rozuměli jsme si," vzpomínala Tereza.

To její manžel Martin snášel Výměnu manželek daleko hůř. Především pak proto, že nemá homosexuály v oblibě - a ani se tím netají. "Poprvé jsem se setkal s gayem a svoje názory na ně neměním, ani měnit nebudu. Ale viděl jsem, čím si lidé dokážou projít a kam až to Patrik dotáhl, z čeho se vylízal. Člověk díky natáčení nahlédne do něčeho, do čeho nevidí," připustil Martin.

Úplně poprvé mu ale problesklo hlavou, že to nedá a že raději půjde pryč. Nezvykl si na něj prý až do konce natáčení, postupně si ale všechno vysvětlili. "On věděl, jak se ke mně má chovat. Hodně jsem se s tím v sobě pral, bylo mi to opravdu nepříjemné, když jsme někam šli, když jsme museli jet autem. Ale ten kluk byl ve své podstatě fajn," uznal Martin.

Mladík si dokázal získat i sympatie dětí. "Patrik byl docela fajn, hráli jsme hry, občas mě ráno budil, takže jsem si nemusela nastavovat budíka, bral nás na zmrzlinu, povídali jsme si spolu, bylo to super," řekla Nela.

I když Martin nakonec uznal, že o děti se dokázal Patrik postarat lépe než někteří heterosexuálové, přesto zůstávají jeho názory na gaye hodně radikální. "Ať si dělají, co chtějí, ale tajně, doma, ne na veřejnosti. Žádná adopce dětí, žádná manželství. Ne že by se nedokázali o děti postarat, ale jde o psychický následek dítěte. Bude trpět, až se mu budou děti smát," myslí si Martin. Přiznal taky, že stoprocentně Patrika k dětem nepustil. "Kontroloval jsem ho, ale to bych dělal u každého cizího člověka," dodal.

Tereza zase přiznala, že hned od začátku tušila, že možná pojede do zahraničí. "Měla jsem podezření hned ráno, protože mě nabírali hodně brzy, už kolem šesté hodiny. Takže jsem si to spočítala, i kdyby člověk jel až na druhou stranu republiky, byly by to třeba čtyři hodiny. A vím, že do rodin se vždycky přijíždí až na večer. Zároveň jsem věděla, že nemám pas, takže poletím maximálně po Evropě," vysvětlila.

Ve druhé rodině si prý připadala spíš jako sourozenec než jako vyměněná manželka. Maminka jednoho z mužů totiž má oba kluky pod palcem. "Oni to na druhou stranu potřebují. Neviděla jsem v tom nějaký zásadní problém," řekla Tereza.

Nejtěžší pro ni prý bylo odloučit se na deset dní od dětí. Do Výměny by klidně šla znovu, Martin ale už nikdy - ani kdyby měl jistotu, že skutečně přijde žena.

