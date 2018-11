Babiš chce zrušit smlouvu s OSN o uprchlících: "Nelíbí se mi!"

Od globálního paktu OSN o migraci by měla Česká republika odstoupit, řekl ve čtvrtek při poslaneckých interpelacích premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda o něm bude jednat příští týden.

Podle Andreje Babiše by žádná jiná země neměla rozhodovat o tom, kdo bude v České republice žít a pracovat. "Co se týká globálního paktu OSN o migraci, to je debata, která nás čeká v rámci koalice. Mně se ten pakt nelíbí,“ uvedl Babiš podle portálu Novinky.cz.



Příští týden by o paktu měla jednat vláda. Babiš se chce zachovat po vzoru Maďarska či Rakouska. Tyto země se již rozhodly, že dokument nepřijmou. Podle Babiše v paktu mizí rozdíl mezi nelegální a legální migrací.



Pakt neomezuje suverenitu států a nemá právní závaznost, oponuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Pakt nepředává národní kompetence na úroveň OSN nebo Evropské unie,” řekl Hamáček.



Dohoda je podle něj reakcí na masové pohyby migrantů a uprchlíků. "Tyto stále rostoucí přesuny lidí nemůže zvládat každý stát jednotlivě a je jasné, že vyžadují mezinárodní spolupráci,” zdůraznil.



O přijetí paktu se má hlasovat v prosinci v marocké Marakéši. S přistoupením nesouhlasí ODS, SPD či KSČM. Text dohody schválila OSN v roce 2016, smyslem bylo zlepšení mezinárodní migrační situace. Od dokumentu již loni odstoupily Spojené státy, později se přidalo Rakousko a Maďarsko.