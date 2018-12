Nový "šéf" Prahy Hřib rozdával polévku i houbového kubu!

Pražský primátor Zdeněk Hřib ukončil více než 20 let dlouhou tradici. Letos nerozdával jídlo potřebným na Štědrý den, ale o den dřív. A letos si lidé mohli vybrat ze dvou jídel. Tradiční rybí polévky, ke které primátor přidal ještě houbového kubu.

Staroměstské náměstí v Praze, rybí polévka s krutóny a politik, který ji rozlévá všem, co na ni mají chuť. Evergreen, který nemůže na Vánoce chybět. Ale letošní "ročník" se přece jen liší - nový primátor Zdeněk Hřib se naběračky chopil o den dřív než jeho předchůdci.

"Politici by se neměli ukazovat přes Vánoce ve veřejném prostoru. To znamená od 24. až řekněme do Silvestra. A přes Štědrý den se přece má držet půst," vysvětluje Hřib, proč si tradiční vánoční rituál přizpůsobil.

Tradici si nový primátor upravil i tak, že k polévce přidal staročeské jídlo, jehož základem jsou kroupy a houby, třeba hřiby - houbového kubu.

Šéfa nebo šéfku hlavního města většinou v rozlévání podpoří i další politici. V minulých letech Adrianě Krnáčové pomáhal premiér Babiš.

K současnému primátorovi se přidal například sněmovní korzár Jakub Michálek a naběračku do ruky vzal i pirátský kapitán Ivan Bartoš.

Rozlévání polévky primátorem na Staroměstském náměstí se traduje od poloviny devadesátých let. Na Štědrý den na tuto tradici naváže starosta Prahy 1. Pro oba dny kuchaři připravili rekordní čtyři tisíce porcí polévky a kuby.