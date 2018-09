Ohromný úspěch! Japonci vysadili na asteroidu poskakující rovery

Japonská agentura Jaxa dosáhla dalšího historického úspěchu. Už v roce 2014 vypustila do kosmu sondu Hajabusa 2, která se vydala prozkoumat asteroid Ryugu, se vzorky se má pak vrátit na Zemi. Nyní se podařilo úspěšně vypustit dva rovery, které nesla sonda na palubě.

Roboti s označením Rover-1A a Rover-1B jsou válcovitého tvaru s průměrem 18 centimetrů a výškou 7 centimetrů, každý váží něco přes kilogram.

Většina lidí si pod označením rover představí vozidlo s koly, u těchto robotů je ale pohyb zajištěn prostřednictvím skoků. Uvnitř roveru je motor, který během otáčení umí způsobit, že robot poposkočí.

Klasický pohyb by nebyl možný, proto asteroid nemá dostatečnou přitažlivost. To potvrzuje i fakt, že během skoku stráví rover ve vzduchu přibližně patnáct minut a dostane se do výšky až patnácti metrů nad povrch.

Zajímavé je také to, že si rovery určují, co budou zkoumat. Díky skokům budou rovery moci prozkoumat více míst na asteroidu.