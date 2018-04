Okamura vyzval ministry k demisi! Zapomněl asi, že už v demisi jsou

Tomio Okamura se na svém Facebooku ostře vymezil proti bombardování Sýrie. Vadí mu i to, že česká strana se připojila na stranu spojenců a bombardování schválila. "Jak jsem již řekl hned po útoku na Sýrii, považuji útok USA, Francie a Velké Británie za porušení mezinárodního práva. Hnutí SPD odsuzuje v této věci stanovisko ministrů české vlády a premiéra České republiky Andreje Babiše,“ napsal Okamura na svůj Facebook.

Zdroj: facebook

A posléze zašel ještě dál. Chtěl by totiž, aby za tento postoj padaly hlavy. "V této souvislosti vyzýváme ministra zahraničí Stropnického a ministryni obrany Šlechtovou k okamžité demisi,“ pokračuje Okamura ve svém statusu. Jenže jeho výzva má drobný háček. Ministři Babišovy vlády už dávno v demisi jsou, takže ji logicky nemohou podat znovu, i kdyby chtěli. Mluvil o tom už ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který chce skončit v politice. Ale protože už vláda v demisi je, nemůže z ní teď odejít.

"Do vlády v demisi nemůže být místo vás jmenován někdo jiný. Obávám se, že jsem nucen setrvat, protože platí systém, že úřad ministra musíte vykonávat, dokud místo vás nenastoupí někdo jiný. Je to logické. Je v základním zájmu země, aby měla stále funkční vládu. Bohužel to skutečně znamená, že se nemůžete ze dne na den sebrat a odejít,“ vysvětlil ministr spravedlnosti Pelikán pro portál ceskapozice.lidovky.cz.

Okamurův status pobavil na sociálních sítích mnoho lidí a vtipně mu ho komentují. "Pravděpodobně jste si dosud nevšiml, že dva ministři, které vyzýváte k okamžité demisi, v demisi již několik měsíců jsou,“ napsala mu pod status Petra. Štěpán zase reagoval takto: "Nevládne náhodou Stropnický a Šlechtová již v demisi? Co mají dělat? Udělat demisi na druhou?“

Podívejte se na celý status Tomia Okamury: