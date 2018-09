Omezte dětem mobily a tablety, budou chytřejší, potvrdil výzkum

Dvě hodiny a dost. To je maximum času, které by děti měly trávit u obrazovky mobilu, tabletu či televize. Jinak podle vědců hrozí,, že se jejich mozek nebude vyvíjet tak, jak má.

Zjistila to velká studie kanadských vědců, podle které mají děti od 8 do 11 let, které tráví příliš času před obrazovkami všeho druhu, o pět procent méně "výkonný" mozek než jejich vrstevníci, kteří tráví čas jinak.

Výzkumníci podle britského Daily Mailu věří, že koukání do mobilu či tabletu nerozvíjí a nestimuluje mozek stejně dobře jako například čtení. Navíc může přemíra času s elektronickými hračičkami zhoršit i kvalitu spánku, který je pro správný vývoj dětí zcela zásadní.

Podle Jeremyho Walshe z výzkumného institutu Cheo z kanadské Ottawy, který výzkum vedl, je důležité, aby děti měly denní aktivity správně rozvržené a vyvážené.

"Zjistili jsme, že pokud malé děti tráví denně více než dvě hodiny zíráním na obrazovku, hůře se jim rozvíjejí kognitivní funkce," vysvětlil Walsh.

Studie se účastnilo přes čtyři a půl tisíce amerických dětí, jejichž rodiče zároveň vyplňovali podrobné dotazníky. A výsledek? Jen jedno dítě z dvaceti splnilo denní kvótu 9 až 11 hodin spánku, alespoň hodiny pohybu a málo času stráveného na mobilu či tabletu.

Dětští účastníci výzkumu také museli udělat test, který zjišťoval, jak jsou na tom třeba s pamětí, udržením pozornosti nebo rychlostí řešení různých úloh.