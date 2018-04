Ostrá kritika senátorů: Prezident hájí zájmy cizích mocností!

O schválení usnesení informoval na sociálních sítích senátor Václav Láska, který návrh vypracoval. Senátoři odsoudili prezidentovo prohlášení o tom, že ředitele Bezpečnostní informační služby pověřil pátráním po jedu novičok, kterým měl být ve Velké Británii otráven bývalý agent Sergej Skripal.

"Veřejní pověření BIS k jakémukoli úkolu v podstatě vylučuje splnění takového úkolu. Proto jej chápeme toliko jako gesto zpochybňující zahraničněpolitickou orientaci státu, důvěryhodnost jeho spojenců a napomáhající v šíření lživého obvinění České republiky ze strany Ruské federace," píší senátoři.

Prezidenta a jeho spolupracovníky Senát také odsoudil za zasahování do případu vyhoštění Jevgenije Nikulina. Ten byl v Česku zatčen na základě mezinárodního zatykače a následně po roce a půl předán do Spojených států, které o to žádaly. Nikulina chtělo také Rusko. Zatímco to jej ale vinilo z internetové krádeže v řádech tisíců, podle Američanů byl zodpovědný za velké útoky na sociální sítě a datové úložiště.

"Výbor nepovažuje za přípustné, aby z důvodu obhajoby zájmů Ruské federace prezident České republiky a jeho okolí veřejně zpochybňovalo kroky a motivy vlády a zákonnost soudní soustavou potvrzeného procesu vydání do Spojených států amerických, které jsou blízkým spojencem České republiky, a jejichž vláda o vydání požádala a měla zákonný důvod," zlobí se senátoři.

Prezident a jeho okolí svým jednáním prý ohrožují právní postavení ČR a důvěru v právní stát a politickou stabilitu.

Podle senátorů tak jen vyvrcholil dlouhodobý trend "kdy prezident České republiky a jeho nejbližší spolupracovníci obhajují ekonomické a mocenské zájmy cizích států, ke kterým Česká republika nemá spojenecké vazby, a které jsou v její neprospěch," dodal senátní výbor.

Pro ČR je to podle senátorů bezpečnostní a zahraničněpolitické riziko. Prezidenta Zemana senátoři vyzvali, aby se takovýchto kroků napříště zdržel a respektoval, jak mu pravomoci vymezuje Ústava ČR.

Předsedu výboru, bývalého mistra vnitra Františka Bublana, výbor pověřil, aby s obsahem usnesení seznámil předsedu Senátu Milana Štecha.

Kritika senátorů nechává chladným mluvčího Kanceláře prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka. "Jde o tradiční antizemanovské spartakiádní cvičení. Nic více," řekl k usnesení pro TN.cz Ovčáček.