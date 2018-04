Otec surově týral osm dětí! Policie obvinila i matku, nikdy nezakročila

Rodina žila v domě ve slovenské obci Cífer. Osm dětí muselo snášet kruté tresty od svého otce nebo otčíma. Ten potomky bil, nedával jim najíst a celé noci musely klečet, aby nemohly spát. Na natažených rukou držely vařečky, píše portál tvnoviny.sk.

Muž se k týrání osmi dětí ve věku od tří do dvanácti let přiznal. Soud ho poslal na sedm let do vězení už loni, teď se ale na jednání objevil znovu - kvůli obvinění jeho manželky. Matka dětí se měla na týrání podílet, minimálně proto, že nic nenahlásila policii.

Podle obžaloby někdy děti týrala i ona. Zamykala je v pokojích, takže si nemohly ani dojít na záchod, ani se najíst do kuchyně, přitom v domácnosti potraviny byly. Měly být také svědkem toho, jak její druh hodil s 10letým synem o nábytek a zlomil mu tak ruku.

Žena obvinění odmítá, u soudu odmítla vypovídat. Je stíhána na svobodě, v případě odsouzení jí hrozí až 12 let vězení. Podle obžaloby matka dětem, z nichž měla s týrajícím partnerem jen dvě, způsobila fyzické i psychické utrpení. I kdyby jen tím, že nezakročila.

Policie a sociální úřad začaly případ vyšetřovat poté, co ho nahlásili sousedé rodiny. Týrané děti je prosily o pomoc. Sociálka ihned zakročila, šest dětí bylo umístěno do dětského domova, zbylé dvě jsou v náhradní péči.