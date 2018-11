Slibované pandy v Praze nejspíš nebudou. Zeman o ně nepožádal

Pražská zoo vytvořila v loňském roce projekt nového pavilonu, ve kterém by žily pandy velké a langury čínské. Na projekt bylo vyhrazeno 200 milionů korun. Teď to však vypadá, že se projekt neuskuteční, jelikož pandy do České republiky nepojedou, informoval o tom ředitel zoo Miroslav Bobek. Požádat o ně měl prezident Miloš Zeman, ten to však neudělal.