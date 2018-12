Smutné loučení: Asistenční pes Sully střežil rakev Bushe staršího

„Mise dokončena,“ napsal na Twitter tiskový mluvčí bývalého prezidenta k fotografii Sullyho ležícího u rakve George Bushe staršího. Asistenční pes pomáhal zesnulému prezidentovi od dubna tohoto roku, kdy zemřela Bushova manželka Barbara. Bush starší byl totiž v posledních letech svého života upoután na invalidní vozík.

Podle informací amerického deníku USA Today letěl dokonce v pondělí Sully s prezidentovým tělem do Washingtonu, kde se bude konat pohřeb.

Sully je pojmenován po bývalém pilotovi Chesleyem B. „Sullym“ Sullenbergerovi III., který se proslavil tím, že zvládl v roce 2009 přistát s dopravním letadlem na řece Hudson a zachránil 155 cestujících na palubě.

A great joy to welcome home the newest member of our family, "Sully," a beautiful -- and beautifully trained -- lab from @AmericasVetDogs. Could not be more grateful, especially for their commitment to our veterans. pic.twitter.com/Fx4ZCZAJT8