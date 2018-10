Petříček se sejde se Zemanem. Budou řešit, jak se zbavit Pocheho

Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě přijme kandidáta na ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Měli by se sejít v 15 hodin, poté bude následovat tisková konference, kterou můžete sledovat v přímém přenosu na TN.cz.

Kandidát sociální demokracie na ministra by měl na Hrad dorazit ve tři hodiny odpoledne. Jednat by spolu měli zhruba půl hodiny. Poté by mělo být jasné, zda a kdy Zeman Petříčka ministrem jmenuje.

Oficiálním tématem schůzky jsou aktuální zahraniční témata, ale dá se předpokládat, že se Zeman Petříčka bude ptát, jakým směrem chce vést českou zahraniční politiku a také, jak se chce "odstřihnout" od Miroslava Pocheho. Ten byl totiž první volbou ČSSD na post ministra a v současnosti na ministerstvu působí jako politický tajemník.

Právě jméno Miroslava Pocheho bylo pro hlavu státu nepřekonatelným problémem a odmítl ho do vlády jmenovat. Funkce politického tajemníka prý zanikne, ale Poche nevyloučil, že by chtěl na resortu dále působit. V minulosti byl Petříček jeho asistentem.

Tomáš Petříček už dříve prohlásil, že bude chodit za hlavou státu, která je výraznou postavou české zahraniční politiky, na pravidelné konzultace. Zároveň řekl, že europoslanec Poche by mohl být jeho poradcem.

Výběr Petříčka do vedení úřadu kritizuje opozice. Podle ní nemá zkušenosti, a proto reálným ministrem zahraničí bude premiér Andrej Babiš. Dosud - už 100 dní resort vede vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček.