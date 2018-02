Policisté zachránili muže, který chtěl skočit z Čechova mostu

Na Čechův most se v sobotu večer sjeli policisté, hasiči a záchranáři, aby společnými silami zabránili tragédii, ke které se schylovalo u nájezdu na most z Nábřeží Edvarda Beneše. Neznámý muž tam vyhrožoval skokem z mostu.

Na místo byl přivolán vyjednavač, který se snažil muže od jeho skutku odradit. Policisté místo zásahu ohraničili páskou a chodce vyzývali, aby použili chodník na protější straně. U akce asistovali i hasiči, kteří na náplavku přinesli nosítka a žebříky pro případ, že by se muž nakonec ke svému činu odhodlal a skočil do těžko přístupného místa, odkud by ho museli vyprošťovat.

Po několika desítkách minut se policistům podařilo muže zajistit a předat jej do péče záchranné službě. Motiv jeho jednání policie nezveřejnila.