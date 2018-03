Politikům vadí zvolení Ondráčka. Přitom mu pomohli absencemi

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán o zvolení Ondráčka řekl, že je to facka a moc jej to mrzí. Podle 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové s tím nyní můžeme nesouhlasit, ale už s tím víc neuděláme.

To, nad čím teď většina politických stran lomí rukama, se ale zřejmě nemuselo stát - kdyby jejich poslanci dorazili do Sněmovny. Jedna pětina z nich totiž měla jiný program.

Nehlasovalo 39 poslanců. Nejhorší docházku měli sociální demokraté, kteří teď s hnutí NAO vyjednávají o možné koalici. Z 15 poslanců ČSSD přišlo do sněmovny na hlasování pouze osm. "Naprosto odmítám jakoukoliv spekulaci o tom, že by to z naší strany byla účelová věc," ohradil se poslanec Jan Birke.

Většinu zákonodárců prý schvátila chřipková epidemie nebo jiné zdravotní potíže. Další dali v pátek přednost rodině.

"Děláme takovou práci, kdy se rodinám téměř vůbec nevěnujeme. Pan kolega Chvojka odjel s manželkou na dlouhodobě plánovanou dovolenou a Kateřina Valachová se mi omlouvala, že musela být s dětmi," vysvětloval Birke absence kolegů.

Piráti se hájí, že na hlasování dva nemocné poslance dovezli. "Ta otázka skutečně ležela na tom, kolik lidí z ANO nakonec bude muset hlasovat pro pana Ondráčka," myslí si šéf Pirátu Ivan Bartoš.

Předseda sněmovny Radek Vondráček uvedl, že v době hlasování byl na summitu v Budapešti. "Byl jsem tam ještě s kolegou - lidovcem, který vím, že by ho také nevolil. To máte dva hlasy," řekl Vondráček TV Nova. Právě o dva hlasy Ondráček v tajné volbě prošel.

"To příslovečné Babišovo ´makať´dostává zřejmě nový přízvuk, tak trochu přízvuk starých pořádků," glosoval zvolení Ondráčka místopředseda ODS Martin Kupka.

Nespokojenost se šíří nejen mezi politiky, ale i mezi lidmi. Ti na sociálních sítích svolávají demonstraci, na pondělí večer na národní třídu.

"Co k tomu dodat víc? Já myslím, že je to demokratické rozhodnutí sněmovny," je přesvědčený Tomio Okamura.