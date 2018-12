Poslankyně chce prezidentovi omezit cesty, toto jí vzkázal Hrad

Adamová svůj důvod odůvodňuje tím, že podle ní prezident "dlouhodobě nerespektuje vládní zahraniční politiku. A jedná mnohdy i proti ní," řekla Adamová ve středu poslancům. V důvodové zprávě ke svému návrhu také uvádí, že lze očekávat, že prezident bude v tomto trendu pokračovat i v příštím roce.

Navrhla proto z rozpočtu Kanceláře prezident na zahraniční cesty odebrat 450 tisíc korun. Kancelář měla v předchozích letech rozpočet na zahraniční cesty ve výši 3 150 000 korun, nikdy ho ale nevyčerpala. Letos navíc chtěla rozpočet na zahraniční cesty ještě navýšit.

"Nepovažuji výši rozpočtových prostředků na zahraniční cesty prezidenta v současné situaci za adekvátní. Navrhuji proto snížit náklady na tuzemské i zahraniční cesty prezidenta o 450 000 Kč na úroveň roku 2010 – 2018," napsala poslankyně v odůvodnění svého návrhu.

Poslancům řekla, že případné schválení jejího návrhu neznamená, že Sněmovna prezidentovi zakáže zcela cestování. "Ta částka v tom rozpočtu znát je. Je to gesto, které můžeme učinit jako nesouhlas se směřováním zahraniční politiky našeho prezidenta," uvedla Adamová. Peníze navrhuje dát Ministerstvu školství na protidrogovou prevenci.

Její návrh podpořil i stranický kolega, europoslanec Jaromír Štětina. "I kdyby to neprošlo, je to užitečné gesto, které prezidentovi jasně říká, že je škůdcem poškozujícím naše zahraniční vztahy. Už jsem se dost nastyděl v Evropském parlamentu, když se mne kolegové ptají, co má ten který čin našeho prezidenta znamenat," napsal Štětina na twitteru.

Mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Jiří Ovčáček v tom vidí i něco dalšího, než jen snahu o vyjádření nesouhlasu s politikou prezidenta. "Je to jen hloupý pokus o zviditelnění se ze strany skomírající TOP 09, která se propadá do nicotnosti," reagoval na dotaz TN.cz mluvčí prezidenta.



