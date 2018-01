Právník Terezy H. promluvil: "Její šance jsou minimální!"

Češka, kterou zadrželi před třemi týdny v Pákistánu při pašování devíti kilogramů heroinu, bude podle svého právníka čekat na soud až půl roku. Šance, že by si až 10letý trest odpykala v českém vězení, je prý minimální.

Půl roku si Tereza H. počká na rozsudek pákistánského soudu a do Česka v případě odsouzení vydána pravděpodobně nebude. Tvrdí to alespoň právní zástupce jednadvacetileté ženy. Mezi Českou republikou a Pákistánem totiž neexistuje dohoda o vydávání vězňů.

"Soudní proces bude pravděpodobně ukončen během šesti měsíců," uvedl advokát Čaudrí Džavád Zafar pro portál Daily Pakistan. O možné výši trestu odmítl spekulovat. Podle pákistánských zákonů by ale Tereza H. měla dostat za pašování devíti kilogramů drog maximálně deset let vězení.

Pákistánský soud v úterý rozhodl o prodloužení vazby, kde Češka zůstane až do 7. února. Datum řízení k samotnému činu ale známé zatím není. Podle právníka žena s vyšetřovateli spolupracuje. Právě to by mohlo Tereze H. pomoci.

"Tereza od začátku tvrdila, že o tom nic neví a najednou poukazuje minimálně prstem na lidi, se kterými se znala a kteří ji v tom byznysu nějakým způsobem zajišťovali," poznamenal bezpečnostní expert Andor Šándor.

Pákistánští celníci zadrželi ženu před třemi týdny na letišti ve městě Láhaur. Drogy měla ukryté v zavazadle. Vypověděla, že o předmětech schovaných ve dvojitém dně kufru věděla, netušila prý ale, že jde o heroin.

Vzkaz Terezy rodině si můžete poslechnout v reportáži TV Nova.

