Pražské letiště má technologie za desítky milionů! Kvůli bezpečnosti

Ramanův spektrální analyzér, jedna z novinek na letišti Václava Havla - stačí laserem zamířit na lahev a ten během několika vteřin určí, o jakou kapalinu nebo třeba prášek se jedná. "Laserový paprsek prochází neznámou látkou a na základě odrazu světla a detektoru, který odchytí to zpětné záření, je přístroj schopný vyhodnotit, o co jde," vysvětlil pyrotechnik.

reklama

I díky těmto technologiím se pražské letiště vyrovnává z hlediska bezpečnosti letištím ve Spojených státech nebo Německu. "Naše letiště patří mezi jedno z nejbezpečnějších na světě," je přesvědčen premiér v demisi Andrej Babiš.

Stát v posledních třech letech investoval do bezpečnosti na pražském letišti 187 milionů korun. Podle vlády jsou takové investice v době boje proti terorismu nezbytné. "Aeroholding je ve vlastnictví státu a já myslím, že je dobře, že stát má kontrolu nad touto strategickou investicí," dodal Babiš.

Dalších 500 milionů ročně investuje do bezpečnosti přímo letiště. "Investice do jeho rozvoje neplynou ze státního rozpočtu, letiště má svůj rozvojový plán až do roku 2035 a v rámci něho je připraveno investovat 27 miliard do svého rozvoje absolutně bez pomoci státu," uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová.

Další z nových technologických vychytávek je endoskop, který se s kamerou dostane i do těch nejméně dostupných míst. Součástí nového vybavení letiště je i elektrovůz. Ten slouží pyrotechnikovi k přesunu po letištní hale.

Rentgenová zařízení už jsou na letištích standardem, ten nový ovšem prokoukne i zavazadlo, které je zavřené v kufru auta nebo betonový koš. Na policisty v civilu čekají nové neprůstřelné vesty nebo nářadí s bruskou, které se používá až překvapivě často - cestující zamknou kufr k lavičce či zábradlí a nechají ho bez dozoru.

"Je to nekonečný proces, nekonečné vyhodnocování nových technologií, nových postupů, my se neustále díváme na okolní letiště, na letiště ve světě," sdělil předseda představenstva Českého aeroholdingu Václav Řechoř.

Cestujících se přímo nová bezpečnostní opatření nedotknou. Že bylo jejich zavazadlo kontrolováno, poznají až podle pásky s pečetí. Podobné postupy chce ministerstvo vnitra zavést i na dalších českých letištích. Například v Brně, Ostravě nebo Karlových Varech.