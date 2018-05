Předseda ČSSD vymyslel skautskou přezdívku pro Babiše!

Vyjednávání o vládě, náročnost profese politika. Ale také skauting a případné bydlení bok po boku s Andrejem Babišem. I o tom promluvil předseda ČSSD Jan Hamáček v exkluzivním rozhovoru s moderátorkou a reportérkou Michaelou Šmídovou.

Svěřil se například s tím, že i když je Andrej Babiš tvrdý vyjednávač, který se chová spíše jako manažer než klasický politik, důvěra mezi oběma politiky prý funguje dobře.

Ale jak hluboko ta důvěra sahá? Vzal by například Jan Hamáček Andreje Babiše do svého oddílu vodních skautů? "Já nevím, jestli by ho to bavilo, navíc je mezi námi docela velký věkový rozdíl. To je otázka spíš na něj," odpověděl diplomaticky šéf ČSSD.

Ale přiznal, že i když Andreji Babišovi věří, všechno má své hranice. "To, že spolu dokážeme jednat, neznamená, že si postavíme dvojdomek," smál se Hamáček.

Michaela Šmídová se ke skautingu vrátila ještě jednou - nejprve prozradila, jakou přezdívku má u skautů Jan Hamáček a pak se předsedy ČSSD zeptala, jak by překřtil právě šéfa hnutí ANO.

Politik se nejprve zarazil, ale opravdu jen na okamžik. Pak přezdívku od boku vypálil. Jakou vymyslel se dozvíte ve videu.