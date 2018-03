Premiér v demisi Babiš míří do Bruselu. Bude jednat s lídry EU

Premiéra v demisi Andreje Babiše čeká několikadenní návštěva Bruselu. Ještě dnes večer se tam sejde s Čechy, kteří pracují v unijních institucích. Od zítřka do pátku pak bude jednat s lídry Unie v rámci březnového setkání Evropské rady. Na programu mají Brexit, budoucnost vnitřního trhu nebo vztahy s Tureckem a Ruskem.

Odlet premiéra v demisi Andreje Babiše do Bruselu je naplánován na středeční podvečer. Ráno se Babiš zúčastnil jednání vlády a odpoledne ho čekalo vyjednávání se sociálními demokraty na téma daně, které sám považuje za nejsložitější bod vyjednávání o budoucí vládě mezi oběma stranami.

Večer by se v hlavním městě Belgie měl sejít s Čechy pracujícími v evropských institucích. Od zítřka do pátku pak bude jednat s lídry Evropské unie na Evropské radě, kam jede od svého jmenování do funkce premiéra už podruhé.

Řešit se bude například to, jak by v budoucnu měl vypadat vnitřní trh a obchod nebo zdanění velkých firem zveřejňujících reklamu.

Zítra dopoledne se premiér v demisi setká s generálním tajemníkem NATO, následně se sejde se zástupci zemí V-čtyřky a odpoledne proběhne první pracovní jednání Evropské rady.

Hned první den summitu budou zástupci členských států probírat otázky kolem útoku nervovou látkou na bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v jihoanglickém Salisbury z počátku března, ze kterého řada států viní Rusko.

Probírat se budou i aktuální vztahy mezi Evropskou unií a Tureckem. V pátek pak budou mít vrcholní zástupci Evropské unie na programu hlavně téma Brexitu, budou totiž schvalovat pokyny pro jednání o budoucích vztazích s Británií.