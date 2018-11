Prezident Zeman přistál v Izraeli. Uctil památku novináře Herzla

Prezident Miloš Zeman dnes zahájil oficiální návštěvu Izraele. Odletěl tam v doprovodu vybraných podnikatelů a také několika ministrů. Setkat by se měl například s izraelským prezidentem nebo premiérem.

Naposledy byl prezident Zeman v Izraeli v říjnu 2013. Tentokrát ho doprovázelo asi sedmdesát podnikatelů. Na letišti Bena Guriona v Tel Avivu přistály dva státní speciály krátce po půl třetí odpoledne a poté hlava státu šla uctít památku Theodora Herzla. Tento rakousko-uherský novinář, který žil v druhé polovině devatenáctého století, je duchovním otcem státu Izrael.

Zítra dopoledne by se měla hlava státu a první dáma setkat s prezidentem Izraele Reuvenem Rivlinem a jeho manželkou Sárou. Odpoledne navštíví Kesset, sídlo izraelského parlamentu a jako první Čech tam přednese projev.

O den později by se na soukromém obědě měl setkat s Bejnjaminem Netanyahuem a večer slavnostně otevřít Český dům v Jeruzalémě.

Poslední den návštěvy vyrazí prezident na cestu do jednoho z izraelských regionů, to už ale bez přítomnosti novinářů a ve středu večer se vrátí do republiky.